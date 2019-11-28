الخارجية العراقية تدين استهداف القنصلية الإيرانية في النجف

أدانت وزارة الخارجيّة العراقية اليوم الخميس بأشدّ العبارت ما تعرَّضت له قنصليّة إيران في النجف الأشرف من “اعتداء من قِبَل أشخاص غرباء عن واقع التظاهرات الحقة التي تشهدها عدد من مُدُننا العراقيّة”.

وقالت الخارجية العراقية في بيان وزع في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس إن “الغرض من هذا التعرض بات واضحاً وهو إلحاق الضرر بالعلاقات التاريخيّة بين العراق وإيران، وكذا مع بقية دول العالم الذين تعمل بعثاتهم في العراق”.

وأضاف البيان: “في الوقت الذي نُؤكّد أنّ التظاهرات حقّ مكفول، وأنّ مطالب المُتظاهِرين كانت وما تزال مقبولة لدى الحكومة، إلا أنّنا طالما حذرنا من دُخُول أشخاص يبتغون حرف التظاهرات ذات المطالب الحقة عن جادّة الانضباط القانونيّ، ومسارها الصحيح”.

وذكر البيان أن “ما تعرّضت له القنصليّة في النجف الأشرف دليل واضح لما يحمل هؤلاء من أجندات بعيدة عن المطالب الوطنيّة؛ لأنّ تأمين البعثات، وعدم التعرُّض للعاملين فيها”.

ودعت وزارة الخارجية المُتظاهِرين إلى “أخذ الحيطة والحذر من هؤلاء المشبوهين الذين يرومون تشويه سُمعة التظاهرات المُطالِبة بالإصلاح”.

وأكدت وزارة الخارجيّة أنّ البعثات الدبلوماسيّة العاملة على أرض العراق محط احترام وتقدير عالٍ، وشدِّدت على أنّ “ما حدث لا يُمثل وجهة نظر رسميّة، كما نُؤكّد تمسُّكنا بعلاقاتنا الثنائيّة الاستراتيجيّة، والبناء عليها وُصُولاً إلى تحقيق تطلّعات شُعُوبنا”. (د ب أ)