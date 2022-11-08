الخارجية الفلسطينية: 4 مفقودين إثر غرق قارب قبالة سواحل اليونان

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، فقدان 4 فلسطينيين كانوا على متن قارب غرق قبالة سواحل اليونان، بحسب شهادة أحد الناجين.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د.احمد الديك، أن سفارتي فلسطين في كل من تركيا واليونان، تعمل على التواصل مع السلطات في كلا البلدين، للبحث عن مصير المفقودين الأربعة.

وأشار الديك، إلى أن السفارة الفلسطينية في اليونان، تواصلت مع أحد الناجين من الغرق، واطمئنت على صحته والآخرين الذين كانوا معه على متن القارب.

وبين الديك، أن السفارة زودت الناجين الفلسطينيين، برقم الطوارىء التابع للسفارة، لطلب المساعدة إذا لزمهم الأمر لذلك.

وكان الديك، قد صرح في وقت سابق، أن أغلب من كان على متن القارب المنكوب، الذي تعرض للغرق يوم 31 أكتوبر الماضي، هم من الفلسطينيين.

وعاش قطاع غزة، المحاصر منذ 15 عاما، صدمة غرق قارب، قبل أكثر من اسبوع، كان يقل على متنه شبان من القطاع، كانوا متوجهين من شواطىء تونس نحو القارة الأوروبية، بطريقة غير شرعية عبر البحر، مما أودى بحياة 7 منهم غرقا.