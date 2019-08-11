الخارجية القطرية: دور الإمارات في اليمن قذر وإرهابي

قال أحمد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، إن "دور الإمارات في اليمن قذر وارهابي" ومشابه لما حدث في مصر وليبيا.

جاء حديث الرميحي، خلال تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، رد بها على حديث لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، حول زعمه وجود دور "مشرف وشجاع" لبلاده في اليمن.

يشار إلى أن وزارة الخارجية اليمنية اتهمت، اليوم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً بتنفيذ انقلاب على الحكومة الشرعية في عدن.

وحمل بيان الخارجية اليمنية المجلس الانتقالي الجنوبي والإمارات تبعات الانقلاب على الشرعية في عدن.

وتشهد محافظة عدن منذ ثلاثة أيام معارك عنيفة بين قوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، وقوات الحماية الرئاسية الموالية للحكومة الشرعية.

وتسببت المواجهات بمقتل وإصابة العشرات بينهم مدنيون، في ظل صعوبة الحصول على إحصائيات دقيقة نظراً لاتساع رقعة المواجهات في أكثر من مدينة ووسط الأحياء السكنية.