الخارجية اللبنانية: العلاقة مع العرب اصطلحت إلى حد ما

أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أن العلاقة بين لبنان ودول الخليج اصطلحت إلى حد ما، مشيرا إلى أن لبنان مرتاح إلى عودة العلاقات مع السعودية بشكل خاص.

وقال بو حبيب في تصريح لقناة "أل بي سي" إن "لبنان هو رئيس مجلس وزراء الخارجية العرب لمدة 6 أشهر وإن عقد اجتماع للمجلس يكون لبنان رئيس المجلس والعادة تكون في دعوتهم إلى البلد الذي يترأس العقد وإلى حد بعيد اصطلحت العلاقة مع العرب ونحن مرتاحون للسعودية في لبنان".

وفي ملف ترسيم الحدود البحرية، شدد على أن "لبنان جدي في موضوع الترسيم ولديه الجواب على مقترح الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين ولكنه لم يأت لتلقيه".

وأضاف: "كنت في واشنطن وتحدثنا في موضوع ترسيم الحدود ولو كانت هناك جدية لما كان هوكشتاين قد أتى فقط مرتين الى بيروت. وهذا ما اعتبره عدم جدية في الوساطة الأمريكية".

واعتبر أن "وزارة الخارجية ليست مسؤولة عن ملف الترسيم مباشرة ولكن ما يمكنني تأكيده أن الرؤساء الثلاثة متفقون على الجواب"، مؤكدا أنه إذا كانت سفينة الحفر Energean شمال الخط 29 فهذا يعني أنها في منطقة متنازع عليها".

وعن ملف النزوح السوري قال: "من لا يملك بطاقة نزوح يجب أن يتم ترحيله وكذلك السجناء من الجنسية السورية يجب ان يتم ترحيلهم، ولكن الحكومة لا تجتمع الآن لاتخاذ قرار بالتنفيذ. وعلى الحكومة أن تكلف اللواء عباس إبراهيم إو غيره الذهاب إلى سوريا لمعالجة ملف النزوح".