"الخارجية" الليبية تحذر من أخبار مغلوطة.. وتنفي استقالة المنقوش

حذرت وزارة الخارجية الليبية في بيان لها مساء أمس الثلاثاء، من أخبار مغلوطة يتم تداولها على وسائل التواصل الإجتماعي، نافية في الوقت ذاته استقالة الوزيرة نجلاء المنقوش من منصبها.

وطالبت الوزارة في بيانها وسائل الإعلام بتوخي الدقة وتحري المصداقية والموضوعية في نقل الأخبار المتعلقة بوزارة الخارجية، وقالت: ""وزارة الخارجية تؤكد عدم صحة هذه الأخبار التي تهدف إلى التشويش على عمل الوزارة، وتطلب من كل وسائل الإعلام، تحري الصدق والموضوعية في نقل مثل هذه الأخبار قبل تداولها أو نشرها".

وتعتبر نجلاء المنقوش أول ليبية تتولى حقيبة الخارجية في بلدها ضمن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي منحها البرلمان الثقة في مارس/ آذار الماضي.

ودحضت الوزارة في بيانها أنباء عن صدور قرار تعيين بعض المستشارين بالسفارات في الخارج، محذرة من الأخبار المغلوطة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.