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الخارجية المصرية تفقد "ختم النسر"

منشور 06 تشرين الأوّل / أكتوبر 2020 - 02:40
وزارة الخارجية تعلن فقدان ختم النسر
وزارة الخارجية تعلن فقدان ختم النسر

أعلنت إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة الخارجية المصرية، عن فقد البصمة رقم 13533 ، الخاصة بخاتم شعار الجمهورية. 

وجاء هذا الإعلان في إحدى صفحات الإعلانات بواحدة من الصحف الحكومية المصرية، ضمن المكان المخصص للإعلان عن الأشياء المفقودة.

وقالت مصادر في الوزارة لـ"الوطن"، إن نشر الإعلان هو إجراء قانوني للتمكن من استخراج بدل فاقد للختم المفقود.

 

وزارة الخارجية تعلن فقدان ختم النسر وتنشر إعلان عنه بقسم المفقودات في أحد الصحف القومية

تم النشر بواسطة ‏شبكة رصد‏ في الثلاثاء، ٦ أكتوبر ٢٠٢٠

الخارجية المصرية تعلن ضياع


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