الخبز يطيح برئيسة الحكومة التونسية

اقال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، رئيسة الوزراء نجلاء بودن من دون اي مبرر او مقدمات، وعيّن خلفاً لها مسؤولاً سابقاً في البنك المركزي هو أحمد الحشاني، طالباً منه مواجهة "تحدّيات كبيرة".

أدّى رئيس الحكومة الجديد، اليمين الدستوريّة أمام سعيّد، حسبما أظهر مقطع الفيديو الذي نشرته الرئاسة.

وسجلت تقارير اعلامية رسمية تونسية استياء الرئيس سعيد من نقص في عدد من المواد في البلاد، ولا سيّما نقص الخبز في المخابز المدعومة من الدولة.

وذكرت وسائل إعلام أنّ سعيّد قال في الآونة الأخيرة إنّ "الخبز خطّ أحمر بالنسبة إلى التونسيّين"، وأنه يخشى تكرار أحداث الخبز التي أودت بحياة 150 شخصاً عام 1984 في عهد الحبيب بورقيبة.

وعمل الحشاني في البنك المركزي التونسي ودرس في كلّية الحقوق في جامعة تونس حيث كان سعيّد مدرّساً، حسبما قال رئيس الحكومة الجديد في صفحته بموقع "فيسبوك".

واكد الرئيس التونسي عقب اداء الحشاني القسم ، قال سعيّد إنّ هناك "تحدّيات كبيرة لا بدّ أن نرفعها بعزيمة صلبة وبإرادة قويّة للحفاظ على وطننا وعلى دولتنا وعلى السلم الأهلي".

يشار إلى أنّ الرئيس كلّف نجلاء بودن، في 29 أيلول/سبتمبر 2021، بتشكيل الحكومة الجديدة، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ تونس الحديث.

قرر رئيس الجمهورية #قيس_سعيد، إنهاء مهام السيدة نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة وتعيين السيد أحمد الحشاني خلفا لها. #TnPR pic.twitter.com/HeeUvQjuzC — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) August 1, 2023