الخرطوم: الجيش يقصف أرتال الدعم السريع.. ويتهمه بالسيطرة على مستشفى

البوابة - قال الجيش السوداني، اليوم الأحد، إنه رصد أرتالا عسكرية لقوات الدعم السريع وهي تتجه إلى العاصمة الخرطوم، من جهة الغرب، مؤكدا استهدافها وتدمير أجزاء منها.

واشار الجيش، إلى أن قوات الدعم، تواصل انتهاك الهدنة المعلنة، مشيرا إلى تدمير أرتال عسكرية لتلك القوات، فجر اليوم، في مناطق جنوب الزريبة والمويلح، وفي منطقة فتاشه.

ونوه الجيش، إلى أنه مستمر بالعمل على تهيئة الظروف المناسبة لنزول الشرطة تدريجيا إلى شوارع الخرطوم.

واتهم الجيش، قوات الدعم بالسيطرة على مستشفى شرق النيل، وإخلائه من المرضى، بما فيها الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في العناية المكثفة، والعمل تحويله إلى ثكنة عسكرية، ومركز قيادة للعمليات.

وبين الجيش، استمرار عمليات نهب الممتلكات ومنازل المواطنين والبنوك في السودان، في ظل مواصلة القصف العشوائي في العديد من المناطق المختلفة في البلاد.

من جانبها، أكدت قوات الدعم السريع، تعرض قواتها لهجمات بالمدافع والطائرات من قبل الجيش، في العديد من المواقع بالعاصمة الخرطوم.

وقالت "الدعم السريع"، ان الجيش السوداني ينتهك الهدنة، ويستعد للهجوم على قواته في حلفايا وأم درمان والخرطوم جنوب.

وفي الوقت الذي تتهم فيه الدعم السريع، انضمام أن كتائب من "الأمن الشعبي" ترتدي زي الشرطة، إلى الجيش، نفت الشرطة السودانية، تلك الاتهامات، قائلة:

"قوات الاحتياطي المركزي خرجت إلى الميدان ويقودها خريجو كلية الشرطة.. ولا وجود للأمن الشعبي في قوات الاحتياطي المركزي".