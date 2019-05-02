الخرطوم: مظاهرات حاشدة للضغط على المجلس العسكري

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم مظاهرات حاشدة، اليوم الخميس، تلبية لمليونية دعا إليها تحالف "قوى الحرية والتغيير"، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السُّلطة إلى المدنيين

وقال التحالف في بيان له، اليوم: إن "المواكب ستنطلق من أنحاء متفرقة من العاصمة الخرطوم، لتكون وجهتها النهائية ساحة الاعتصام في محيط قيادة الجيش".

ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، يسعى آلاف المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة، بالضغط على الجيش لتسليم السُّلطة بأسرع وقت إلى المدنيين.

وجرت محادثات بين ممثلين عن مجموعات المعارضة والمجلس العسكري الحاكم حاليا، لكن لم يتفق الطرفان على هيكلية "المجلس السيادي" المقترح لإدارة المرحلة الانتقالية