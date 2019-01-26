الخرطوم.. “المهنيين” والمعارضة يحددان 23 ميداناً لتنفيذ الاعتصامات

في مدينة الخرطوم حدد التجمع 6 ميادين للاعتصام

دعا تجمع المهنيين السودانيين، وثلاثة تحالفات معارضة، السبت، المواطنيين السودانيين إلى تنفيذ اعتصامات في 23 ميداناً بالعاصمة الخرطوم مساء الأحد.

وأوضح التجمع (مستقل يضم أطباء وصحافيين ومهندسين ومعلمين وأساتذة جامعيين)، في بيان صادر عنه أن الاعتصامات تبدأ الأحد الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (13:00 ت.غ).

وفي مدينة الخرطوم حدد التجمع 6 ميادين للاعتصام في عدد من الأحياء منها ميدان بحي بري شرقي العاصمة.

كما حدد 7 ميادين للاعتصام في مدينة أم درمان غربي الخرطوم، منها ميدان “طائفة الأنصار” أكبر الطوائف الدينية في البلاد، والتي يتزعمها الصادق المهدي رئيس حزب الأمة المعارض.

وحددت أربعة ميادين في “الخرطوم بحري”، ومثلها في محلية (محافظة) شرق النيل بالخرطوم.

وتجددت الجمعة، الاحتجاجات المنددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية، والمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، بعدد من أحياء العاصمة الخرطوم، ومدن أخرى.

وسقط خلال الاحتجاجات 30 قتيلا، حسب أحدث إحصاء حكومي، بينما تقول منظمة “العفو” الدولية إن عددهم 40 قتيلا.

وسبق أن نظم “تجمع المهنيين”، 4 مسيرات وسط الخرطوم، منذ اندلاع الاحتجاجات في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بهدف تسليم مذكرة إلى القصر الرئاسي تطالب بتنحي الرئيس البشير، الذي يتولى السلطة منذ عام 1989.