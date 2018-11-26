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الخزعلي يطالب بدور رسمي للفصائل الشيعية العراقية في تأمين الحدود مع سوريا

الخزعلي يطالب بدور رسمي للفصائل الشيعية العراقية في تأمين الحدود مع سوريا
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