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الخطوط البريطانية تستأنف رحلاتها للقاهرة بعد تعليقها بسبب مخاوف أمنية

منشور 26 تمّوز / يوليو 2019 - 07:29
ارشيف
طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية

قالت شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) الجمعة، إنها ستستأنف الرحلات إلى القاهرة بعد تعليقها بسبب مخاوف أمنية.

وقالت متحدثة باسم الشركة: “في أعقاب تقييم شامل للترتيبات الأمنية، يسعدنا أن نعلن استئناف خدمتنا إلى ومن القاهرة اعتبارا من الجمعة 26 يوليو/تموز”.

ولم ترد أي تفاصيل بشأن المراجعة الأمنية للشركة.

وكانت الشركة علقت الرحلات إلى القاهرة، السبت، لمدة سبعة أيام “كإجراء احترازي”، في الوقت الذي تعكف فيه على مراجعة الأمن في مطار القاهرة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال مسؤول تنفيذي في شركة مصر للطيران المملوكة للدولة إن قرار بريتش إيروايز تعليق الرحلات جاء “بلا أي سبب منطقي”. في حين أبدى وزير الطيران المصري يونس المصري أيضا “استياءه” من القرار.

وقالت وزارة الطيران المدني المصرية، الأحد، إن بريتش إيروايز اتخذت الخطوة من دون التشاور مع السلطات المصرية.

وعلقت شركة لوفتهانزا الألمانية أيضا الرحلات إلى القاهرة، الأحد، لكنها استأنفتها في اليوم التالي.

وتواصل شركات الطيران الأخرى رحلاتها إلى القاهرة.

كلمات دالة:الخطوط الجوية البريطانيةالقاهرةمصر

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