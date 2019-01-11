الخطوط الجوية الفرنسية ستلغي رحلاتها للسعودية

الرحلات المباشرة بين باريس والعاصمة السعودية الرياض، ستتولاها الخطوط الجوية السعودية في إطار اتفاق تعاون بين الشركتين.

أعلنت شرطة الخطوط الجوية الفرنسية أنها ستلغي رحلاتها إلى السعودية ابتداء من الأول من فبراير/شباط المقبل. وأرجعت هذا القرار إلى ضعف "الأداء الاقتصادي"، وأشارت إلى أن هذه الرحلات ستقوم بها الخطوط الجوية السعودية بناء على اتفاق بين الطرفين.

قالت شركة الخطوط الجوية الفرنسية في بيان الخميس، إنها ستعلق رحلاتها إلى السعودية اعتبارا من الأول من فبراير/ شباط، بسبب ضعف "الأداء الاقتصادي" على هذا المسار.

وذكرت الشركة في بيان أن الرحلات المباشرة بين باريس والعاصمة السعودية الرياض، ستتولاها الخطوط الجوية السعودية في إطار اتفاق تعاون بين الشركتين.

وأضافت "بسبب الأداء الاقتصادي، وفي ضوء التعاون مع الخطوط الجوية السعودية على هذا المسار، سيجري تعليق الرحلات التي تسيرها شركة الخطوط الجوية الفرنسية".