الخطوط الجوية اليمنية تعلق رحلاتها من وإلى مطار عدن

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، الأربعاء، تعليق رحلاتها من وإلى مطار عدن الدولي حتى إشعار آخر.

وقالت الخطوط اليمنية في بيان على “فيسبوك”: “تم تعليق الرحلات بسبب عدم منحنا تصاريح تشغيل رحلاتنا من وإلى مطار عدن الدولي”.

وأضافت أن التعليق “اعتبارا من يوم غد الخميس وحتى إشعار آخر”.

وأضاف البيان أنه لازال بإمكان المواطنين السفر عبر مطار سيئون في حضرموت شرقي البلاد.

ويسيطر التحالف العربي على الأجواء اليمنية ويقوم بمنح تصاريح التشغيل للطائرات المدنية التابعة للخطوط الجوية اليمنية والمنظمات الأممية والدولية.

واستأنفت الخطوط رحلاتها من وإلى مطار عدن الدولي، الثلاثاء، بعد توقف جراء المعارك التي شهدتها المحافظة الأيام الماضية.

وسيطرت، السبت، قوات تابعة للانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا على ألوية ومعسكرات تابعة للحكومة الشرعية في عدن، بعد معارك بين الطرفين انتهت بالسيطرة على القصر الرئاسي.