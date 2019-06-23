الخطوط السعودية تغير مسار رحلاتها بعيدا عن مضيق هرمز

نقل تلفزيون العربية المملوك لسعوديين عن أحد مراسليه قوله، الأحد، إن الخطوط الجوية السعودية غيرت مسار رحلاتها بعيدا عن خليج عُمان ومضيق هرمز.

كانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أصدرت أمرا طارئا يحظر على شركات الطيران الأمريكية التحليق فوق المنطقة حتى إشعار آخر، وذلك بعدما أسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة، الأمر الذي أجج مخاوف من الخطر على سلامة الرحلات التجارية.

وأسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية، الخميس، طائرة تجسس أمريكية دون طيار.

وعلقت شركات طيران عالمية، الجمعة، رحلاتها الجوية فوق الممرين المائيين؛ خليج عمان ومضيق هرمز، في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران التي أسقطت الخميس طائرة مسيرة لواشنطن.

وأعلنت شركة الطيران الألماني "لوفتهانزا" تعليق رحلاتها الجوية فوق مضيق هرمز وخليج عمان، وقالت في بيان لها ، إنّ "جميع الرحلات الجوية فوق الممرين المائيين خليج عمان ومضيق هرمز تم تعليقها".

إلا أن "لوفتهانزا"، وهي أكبر شركات الطيران في ألمانيا، قالت إن رحلاتها إلى العاصمة الإيرانية طهران "ما زالت مستمرة".