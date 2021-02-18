الخطوط الليبية تستأنف رحلاتها إلى مصر بعد توقف 16 شهرا

أوقفت الخطوط الجوية الليبية رحلاتها إلى مصر في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بعد إجبار إحدى طائراتها المقلعة من مصراتة (غرب) على الهبوط في مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي.

أعلنت سلطة الطيران المدني المصري، الخميس، استئناف طائرات الخطوط الجوية الليبية رحلاتها إلى مصر اعتبارا من اليوم، بعد توقف 16 شهرا.

وقال رئيس سلطة الطيران المدني المصري أشرف نوير، في بيان، أن "سلطة الطيران المدني صدقت على استئناف الرحلات الجوية وجداول التشغيل" الخاصة بالخطوط الجوية الليبية.

وأوضح نوير أن عودة رحلات الخطوط الجوية الليبية مع مصر "ستبدأ من اليوم الخميس انطلاقا من مطار بنينا في بنغازي، إلى مطار برج العرب في الإسكندرية، حيث تصل أول رحلة عصر اليوم".

وأضاف: "سيتبع ذلك الأسبوع القادم انطلاق الرحلات من مطاري معيتيقة بطرابلس إلى برج العرب".

وقالت سلطة الطيران المدني إن جدول الرحلات سيكون من بنغازي إلى الإسكندرية خلال أيام الأحد والأربعاء والخميس من كل أسبوع، ومن طرابلس أيام السبت والثلاثاء والخميس، عبر بنغازي.

وأوقفت الخطوط الجوية الليبية رحلاتها إلى مصر في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بعد إجبار إحدى طائراتها المقلعة من مصراتة (غرب) على الهبوط في مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي.

واستمرت رحلات شركة الأفريقية للطيران، التابعة للحكومة الليبية، بين مصر وليبيا دون توقف.

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