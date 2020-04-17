الخليج يتصدر عربيا اعلى نسب تسجيل الاصابات

أفادت وكالة "رويترز" في إحصاءات جديدة، نشرتها الجمعة، بأن ثلاث دول خليجية تتصدر الدول العربية بعدد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، فيما سجلت الجزائر أعلى عدد وفيات.

ووفق الأرقام التي نشرتها الوكالة، فقد تصدرت السعودية القائمة بـ6,380 مصابا، و83 حالة وفاة، تلتها الإمارات بـ5,825 إصابة و35 وفاة، فيما حلت قطر في المرتبة الثالثة بـ4,103 إصابات و7 وفيات.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالتي وفاة و134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي العدوى أن حصيلة ضحايا الوباء بلغت خمس حالات وفاة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 1658.

وأوضحت الوزارة أن حالتي الوفاة الجديدتين تعودان لمواطن كويتي في سن 58 عاما دخل العناية المركزة قبل ستة أيام، ولمقيمة إيرانية (69 عاما) كانت تتلقى الرعاية في العناية المركزة منذ تسعة أيام.

ولفتت الوزارة إلى أن 1395 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج من كورونا في المستشفيات الكويتية، 32 منهم في أقسام العناية المركزة، نصفهم في حالة حرجة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 258 شخصا.

وسجلت مصر 2,673 إصابة و196 حالة وفاة، المغرب 2,283 إصابة و190 وفاة، الجزائر 2,268 إصابة و348 حالة وفاة، البحرين 1,698 إصابة و7 حالات وفاة، الكويت 1,524 إصابة و3 وفيات، العراق 1,434 إصابة و80 وفاة، سلطنة عمان 1019 إصابة و4 وفيات، تونس 822 إصابة و37 وفاة، لبنان 663 إصابة و21 وفاة، جيبوتي 591 إصابة وحالتي وفاة، الأردن 402 إصابة و7 وفيات، الأراضي الفلسطينية 374 إصابة وحالتي وفاة، الصومال 80 إصابة و5 وفيات، ليبيا 48 إصابة ووفاة واحدة، سوريا 33 إصابة وحالتي وفاة، السودان 32 إصابة و5 وفيات، وموريتانيا 7 إصابات وحالة وفاة واحدة.

وكانت "رويترز" أفادت بأن عدد المصابين حول العالم تجاوز 2.1 مليون شخص في 210 دول، فيما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 143 ألفا.