الخليل تسجل أول شهيد في التظاهرات ضد "صفقة القرن"

استشهد الفتى محمد سلمان طعمة الحداد إثر إصابته برصاصة اخترقت قلبه في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية بالخليل.

استشهد الفتى محمد سلمان الحداد (17 عامًا)، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الفتى محمد سلمان طعمة الحداد (17 عاما)، استشهد إثر إصابته برصاصة اخترقت قلبه في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية بالخليل.

وفي وقت سابق الأربعاء، اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ويعد الشهيد الحداد أول شهيد في الضفة الغربية المحتلة، خلال الاحتجاجات الرافضة لـ"صفقة القرن" الأميركية المزعومة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الـ28 من كانون الثاني/ يناير الماضي، خلال مؤتمر صحافي بواشنطن.

ومنذ الإعلان عن خطة الإملاءات الأميركية الإسرائيلية التي الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، تندلع مواجهات يومية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر،وسط تعزيزات عسكرية للاحتلال.

