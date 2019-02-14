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الخميني: الأب الروحي للطائفية السياسية في الشرق الأوسط

الخميني: الأب الروحي للطائفية السياسية في الشرق الأوسط
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