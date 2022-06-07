"الداخلية الكويتية" تفتح تحقيقا في تعذيب الأجهزة الأمنية لمواطن

كشفت مصادر أمنية في الكويت، أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، أمر بفتح تحقيق داخلي في قضية تعذيب المواطن عبد الله طامي.

وقالت المصادر إن نتائج التحقيق ستكون على طاولة الوزير النواف، خلال 48 ساعة".

وكان النائب الكويتي السابق جمعان الحربش، قد قال إن الشاب عبد الله فهد طامي قد أصيب بجلطة أثرت على حركة نصف جسمه، إثر تعرّضه "لتعذيب مؤلم ومخيف" على أيدي أفراد من المباحث الجنائية.

كنا عبر عدد من نواب مجلس الأمة عن غضبهم "لوقائع التعذيب في المباحث الجنائية"، وطالبوا وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف بسرعة الكشف عن ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأثارت القضية موجة غضبة واسعة بين النشطاء في الكويت، حيث طالبوا بسرعة محاسبة المسؤولين عن الواقعة.

🌍 في تحرك لتهدئة النفوس ومعرفة الحقيقة .. نائب رئيس الحكومة الكويتية وزير الداخلية الشيخ أحمد نواف الاحمد يأمر بإجراء تحقيق داخلي فوري بموضوع المواطن عبدالله فهد طامي ،إثر ماورد عن تعذيبه أثناء احتجازه في المباحث العامة. ✍ pic.twitter.com/H8cjCJpmsj — عبدالله ال مسهوج (@AA554454) June 6, 2022

الجلطة والحرق والتعذيب ثابت ورغم مضي إسبوع يقولون إن ثبت سنتخذ ونتخذ !!بشروهم بالسلامه مادام هذا ردهم !

بيان سخيف من الداخلية !

ماتعرض له الشاب #عبدالله_فهد_طامي

من حرق وتعذيبٍ شديد داخل المباحث ، يفترض إنتفاضة شاملة وتطهير عاجل من كل متوحش وسادي وعديم أخلاق داخل أجهزة الداخلية https://t.co/dfCtqeHUt6 pic.twitter.com/EKgmnxpjZ6 — الحميدي السبيعي (@lawyerhumaidi) June 5, 2022