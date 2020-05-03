الداخلية المصرية تعلن قتل 18 داعشيا في سيناء

أعلنت السلطات المصرية مقتل 18 عنصرا إرهابيا، في شمالي سيناء، وذلك بعد يوم من إعلان تنظيم الدولة قتل وإصابة عدد من الجنود.

وقال بيان لوزارة الداخلية إنه "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية أحد المنازل بمحيط مدينة بئر العبد شمال سيناء وكرا ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية".

وأضاف: "تم استهداف منطقة اختبائهم، وتبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر، ما أسفر عن مصرع 18 عنصرا".

وعُثر مع هذه العناصر، بحسب البيان، على "13 سلاحا آليا، و3 عبوات مُعدّة للتفجير، وحزامين ناسفين".

والخميس، نشر المتحدث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي، على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "انفجرت اليوم (الخميس) عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود".

والجمعة، أعلن الجيش مقتل "تكفيريَّين شديدي الخطورة" في شمال سيناء في "عملية نوعية".

وكانت وكالة "أعماق" التابعة لداعش قالت، قبل يومين، إن التنظيم شن هجوما في بئر العيد، واستهدف مركبة مدرعة.