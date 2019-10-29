الداخلية المصرية تعلن مقتل 13 مسلحا في تبادل إطلاق نار شمالي سيناء

قتل 13 مسلحا في اشتباكات مع الشرطة المصرية في شمال سيناء حيث تخوض قوات الأمن قتالا مع المسلحين منذ عدّة سنوات، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية الثلاثاء.

وأعلنت الوزراة في بيان أنّ معلومات “توافرت لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من منزل مهجور داخل مزرعة بحي الحوص (شمال سيناء) وكرا لهم ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية”.

وأضاف البيان أنه تم “استهداف الوكر المشار إليه حيث تم تبادل إطلاق النيران مع العناصر الإرهابية مما أسفر عن مصرع 13 من تلك العناصر”.

وأوضح البيان أنه عثر بحوزتهم على بنادق آلية وخرطوش وعبوة متفجرة وحزامين ناسفين.

ومنذ إطاحة الجيش المصري بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013 عقب احتجاجات شعبية ضده، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين إسلاميين متطرفين في أنحاء البلاد لكنها تتركز في محافظة شمال سيناء، حيث ينشط الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في مصر ضد الشرطة والجيش والمدنيين.

وتسبّبت هذه المواجهات بمقتل المئات من الطرفين. لكن وتيرة الهجمات المسلحة تراجعت بشكل ملحوظ إثر عملية عسكرية شاملة بدأها الجيش المصري في شباط/ فبراير 2018 “لمكافحة الإرهاب”.

ووصلت حصيلة قتلى المسلحين حتى الآن حسب إحصاءات الجيش إلى أكثر من 750 شخصا. في المقابل، قُتل أكثر من خمسين عسكرياً مصرياً منذ شباط/ فبراير 2018، بحسب أرقام رسميّة. (أ ف ب)