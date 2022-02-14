الداعية مبروك عطية: يجب الغاء عيد الحب لاننا لانعرف الهباب

طالب الداعية المصري مبروك عطية بالغاء عيد الحب الذي يحتفل به العشاق كل عام في مثل هذا اليوم 14 فبراير ، وقال اننا نحتفل بشيء لا نعرفه.. نحن لا نعرف الحب

وتساءل الداعية المصري المعروف: "حب ايه يلي احنا بنحتفل فيه؟"

واضاف: مؤكد ان الذي قتل زوجته جلب لها يوما دبدوب

هل كان يومها يحبها ورحل الحب

ومؤكد التي ذبحت زوجها اتت له بدبدوووبا في عيد الهباب

وطالب مصر على الاقل بوقف هذا العيد حتى يتساءل التافهون لماذا اوقفتم عيد الحب، ولنقول بسبب الجرائم التي تحصل وهي جرائم ضد الحب

يوم الحب أو عيد الحب أو عيد العشاق أو يوم القديس فالنتين (بالإنجليزية: Valentine's Day)‏ هو احتفال يحتفل به كثير من الناس في العالم في 14 فبراير حسب الكنيسة الغربية أو في 6 يوليو حسب الكنيسة الشرقية من كل عام، حيث يحتفلون بذكرى القديس فالنتين ويحتفلون بالحب والعاطفة حيث يعبر فيه المحبون عن حبهم لبعضهم البعض عن طريق إرسال بطاقة معايدة أو من إهداء الزهور وغيرها لأحبائهم.