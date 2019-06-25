الداعيه محمد النابلسي يعلق على وفاة محمد مرسي

علق الداعية السوري المعروف، محمد راتب النابلسي، على وفاة الرئيس المصري محمد مرسي، داخل قاعة المحكمة، قبل أيام.

وقال النابلسي في أحدث دروسه، إن الحديث النبوي "قاضيان في النار وقاض في الجنة"، قد يتحول إلى زماننا هذا بأن "القضاة الثلاثة في النار"، في إشارة مباشرة منه إلى أحكام الإعدام التي يصدرها قضاة مصريون، بحسب قوله.

وأوضح النابلسي أن من قتل أربعة آلاف شخص، في إشارة إلى السيسي، حاكم شخصا يعلم أنه بريء.

وختم النابلسي بأنه بكى عند رؤيته غالبية بلدان العالم تقيم صلاة الغائب على الرئيس مرسي، بحسب قوله.