الدبيبة: خيارنا الوحيد إجراء الانتخابات في ليبيا

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأحد، أن “الخيار الوحيد” لحكومته هو إجراء الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة طرابلس، مع السفيرة الفرنسية في ليبيا، بياتريس لوفرابير دوهيلين، وفق بيان للحكومة الليبية.

وأفاد البيان، أن اللقاء بين الجانبين خصص "لمناقشة الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا ".

وقال الدبيبة خلال اللقاء، إن “الخيار الوحيد لحكومة الوحدة الوطنية هو إجراء الانتخابات”، مؤكدا أن حكومته “تعمل بكل جهودها لتنفيذ هذا الاستحقاق”، بحسب المصدر ذاته.

وتشهد ليبيا حاليا صراعا سياسيا بعد تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.

وفي 25 مايو/ أيار الماضي، اقترح الدبيبة انطلاق إجراءات الانتخابات البرلمانية نهاية العام الحالي 2022، مشيرا إلى أن حكومته “لن تبقى دقيقة واحدة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة جديدة”.

وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية، لاسيما بشأن قانوني الانتخاب، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.

وبموازاة مساري باشاغا والدبيبة لإجراء الانتخابات، تبذل الأمم المتحدة جهودا لتحقيق توافق ليبي على قاعدة دستورية تمهد لإجراء الانتخابات “في أقرب وقت ممكن”.