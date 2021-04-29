الدبيبة: هناك من يسعى لإشعال حرب جديدة في ليبيا

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في اجتماع مع نواب وأعيان تاجوراء أن الكهرباء انقطعت اليوم بفعل فاعل ومن قطعها هم أعداء لليبيين .

وتابع الدبيبة أن الحكومة ستعمل على كشف حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار أمام الشعب ليعلم الليبيون حجم استثماراتهم وأرصدتهم في الخارج .

وأضاف الدبيبة أن من يحاول إشعال فتيل الحرب ومن يقطع الكهرباء ومن يختلق المشاكل في طوابير الوقود ومن يمنع الحكومة من التواصل مع أهالينا في جميع أنحاء ليبيا كلهم أعداء الشعب الليبي ولن نترك لهم الفرصة مرة ثانية .

كما ذكر الدبيبة أن هناك من يحاول اشعال فتيل الحرب مجددا، مطالبا نواب وأعيان تاجوراء وكافة المواطنين بعدم السماح لذلك بالحدوث خاصة على صعيد الحرب الداخلية، موضحا أن الظروف مناسبة لمن يريد اشعال الحروب بين الليبيين .

وتشهد معظم مدن ومناطق العاصمة طرابلس إنقطاعا في التيار الكهربائي منذ يوم الأربعاء، وعزت الشركة العامة للكهرباء السبب إلى خروج محطة الخميس الكهربائية عن الخدمة بعد صيانتها من قبل فريق جزائري.