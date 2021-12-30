تصريحات الدبيبة عن "سوق العوانس" في ليبيا تثير غضبا واسعا

أثارت دعوة رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة الى "تحريك سوق" من فاتهن قطار الزواج في البلاد (العوانس)، غضبا عارما في أوساط الليبيات، واللواتي رأين ان تصريحاته تعبر عن موقف "مشين" يتعاطى مع المرأة باعتبارها "سلعة".

وقال الدبيبة خلال حفل توزيع الدفعة الثانية لمنحة دعم الزواج في العاصمة طرابلس: "بناتنا القاعدات (العوانس) نريد تحريك سوقهن".

وأضاف ان حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها تعمل من اجل تحقيق هذا الهدف بعدة سبل، من ضمنها توفير حوافز ومنح للشباب مالية، وخصوصا من يتزوجون من فتيات "تتقدم بها السن".

وتبلغ قيمة الدفعة الثانية نحو مليار دينار ليبي (نحو 218 مليون دولار) وبواقع 40 ألف دينار لكل زيجة. فيما قال الدبيبة ان هناك "مليارا ثالثا سيجري تخصيصه في الأيام القادمة لدعم زواج الشباب الليبيين".

الإعلامية الليبية ريم البركي، وصفت تصريحات الدبيبة التي رأت انها تتعامل مع المرأة "كسلعة".

وقالت البركي "حاشاهن بنات الأكرمين أن يعرضن كسلعة تباع وتشترى، وأستغل هذا الموقف المشين الذي جاء من أهله، لأؤكد لشبابنا وبناتنا على أهمية التعليم.. لا بد أن يتعلم الرجل يا إخوتي قبل أن يتكلم، لأن لسان الجهل يقود صاحبه للتهلكة".

الشاعرة والقاصة رحاب شنيب رأت من جهتها، أن "الدبيبة مارس العنف اللفظي على النساء، وتحدث عن حالة اجتماعية بنظرة ناقصة فتعامل بمقياس الغرائز الحيوانية وشغلته مليارات الزواج، ولم تشغله المناهج المدرسية، هناك نساء يمكن أن يقدن ليبيا أفضل منك ويتحدثن أفضل منك".

لسن سلعة لكي يسوقها الدبيبة

وقالت المرشحة للانتخابات الرئاسية، رئيسة حزب "الحركة الوطنية" ليلى بن خليفة، إن "النساء لسن سلعة لكي يتم تسويقها، ولن نرضى بإهانة المرأة الليبية بهذه الصورة المبتذلة لأي سبب كان، فالمرأة مواطن له كيانه ومعزز مكرم من عند الله عز وجل".

أما عضو ملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي، فردت على الدبيبة قائلة: "حينما تحيد الأخلاق لا تبقى إلا لغة السوق، ولا عزاء للمواطنة الكاملة والمساواة عندما يكون التشييء هو واقع النساء".

وقالت المدربة في مجال ريادة الأعمال، هند البشاري، إن "الزواج عادة ما يعني العلاقة التي يجتمع فيها رجل وامرأة لبناء عائلة وأسرة سوية تكون نواة لمجتمع صالح، ولم يكن الزواج يومًا مدعاة للتفاخر للمتزوجين ولا إهانة وعدم احترام لغير المتزوجين من الجنسين".

كما علقت الناشطة الحقوقية والإعلامية نورا الجربي بقولها إن البنت غير المتزوجة هي "بنت ناجحة وعندها استقلالية بذاتها والزواج قد يكون بعيد عن طموحاتها"، متابعة: "تحسه يتكلم على قطعة أثاث، زيادة ترسيخ مفهوم الملكية للمرأة، بيع وشراء ونعطوهم فلوس زيادة بيش يتحرك سوق السعي".

يجدر بالذكر ان الدبيبة كان اثار غضب واستياء واسعا في تشرين الاول الماضي بعد أن ظهر في تسجيل فيديو وهو يتحدث مع رئيس صندوق دعم الزواج قائلا وهو يضحك:"لا تنهبوا المليار دينار المخصص لصندوق الزواج سريعا..اصبروا شهرا أو شهرين"، لافتا إلى "تجهيز المليار الثاني، وأنه وقع قرار تخصيصه ويجري الآن تأمينه".