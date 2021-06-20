الدبيبة يقود جرافة لفتح الطريق الساحلي.. وقيادي في قوات حفتر ينفي (فيديو)

تضاربت الانباء حول فتح الطريق الساحلي في ليبيا، اليوم الأحد، ففي الوقت الذي شارك فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد المجيد الدبيبة بفتح الطريق، نفى قيادي في قوات حفتر أن يكون قد تم ذلك.

وصرح آمر غرفة عمليات غرب سرت وآمر المنطفة العسكرية الوسطى في قوات حفتر، اللواء احمد سالم، حسب ما نقلت عنه قناة "ليبيا الآن"، بأنه "لا صحة لما يشاع عن فتح الطريق الساحلي سرت -مصراتة"

آمر غرفة عمليات غرب سرت وآمر المنطفة العسكرية الوسطى اللواء احمد سالم: لا صحة لما يشاع عن فتح الطريق الساحلي سرت - مصراتة - https://t.co/x5ZIi6jARa pic.twitter.com/KgE6RPPVMs — Libya Alaan channel - قناة ليبيا الآن (@Libyaalaantv) June 20, 2021

وأوضح المسؤول أن اللجنة العسكرية 5+5 التي من المقرر أن تعقد اجتماعها غدا في سرت لم تصدر أي تعليمات بفتح الطريق الساحلي، لافتا إلى أن هذه اللجنة هي الجهة المسؤولية عن كافة الترتيبات الأمنية والتنسيق بين الطرفين.

في غضون ذلك، وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد المجيد الدبيبة إلى منطقة بويرات الحسون قرب مصراتة وشارك في إزاحة السواتر الرملية ضمن عمليات فتح الطريق الساحلي

وأظهرت الصور الدبيبة يعتلي آلية جرافة، إيذانا ببدء عملية فتح الطريق الاستراتيجي الذي يبلغ طوله حوالي 1.8 ألف كلم وأغلق لأكثر من عامين بسبب النزاع المسلح في البلاد