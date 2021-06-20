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الدبيبة يقود جرافة لفتح الطريق الساحلي.. وقيادي في قوات حفتر ينفي (فيديو)

منشور 20 حزيران / يونيو 2021 - 01:16
عبد المجيد الدبيبة يشارك في إزاحة السواتر الرملية
عبد المجيد الدبيبة يشارك في إزاحة السواتر الرملية

تضاربت الانباء حول فتح الطريق الساحلي في ليبيا، اليوم الأحد، ففي الوقت الذي شارك فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد المجيد الدبيبة بفتح الطريق، نفى قيادي في قوات حفتر أن يكون قد تم ذلك.

وصرح آمر غرفة عمليات غرب سرت وآمر المنطفة العسكرية الوسطى في قوات حفتر، اللواء احمد سالم، حسب ما نقلت عنه قناة "ليبيا الآن"، بأنه "لا صحة لما يشاع عن فتح الطريق الساحلي سرت -مصراتة"

وأوضح المسؤول أن اللجنة العسكرية 5+5 التي من المقرر أن تعقد اجتماعها غدا في سرت لم تصدر أي تعليمات بفتح الطريق الساحلي، لافتا إلى أن هذه اللجنة هي الجهة المسؤولية عن كافة الترتيبات الأمنية والتنسيق بين الطرفين.

في غضون ذلك، وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد المجيد الدبيبة إلى منطقة بويرات الحسون قرب مصراتة وشارك في إزاحة السواتر الرملية ضمن عمليات فتح الطريق الساحلي

وأظهرت الصور الدبيبة يعتلي آلية جرافة، إيذانا ببدء عملية فتح الطريق الاستراتيجي الذي يبلغ طوله حوالي 1.8 ألف كلم وأغلق لأكثر من عامين بسبب النزاع المسلح في البلاد

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