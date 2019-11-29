الدخان الجديد يغضب السعوديين

اجتاحت موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية احتجاجا على وجود "دخان مغشوش" في الأسواق.

موجة الغضب تزامنت مع تشديد الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة إجراءاتها بإلزام المحال التجارية ببيع علب السجائر بتغليف جديد يحمل تحذيرات وصوراً منفرة تشرح ما قد يتعرض له المدخنون من مخاطر صحية اعتباراً من 1 يناير/ كانون الأول 2020.

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وأطلق المغردون السعويون هاشتاغ #الدخان_الجديد_مغشوش و #نطالب_بالدخان_القديم للاحتجاج على "رداءة" الدخان الجديد وشكله ومحتواه.

ونشر بعضهم صورا توضح حسب رأيهم المواد المستخدمة في صنع السجائر الجديدة.

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وغرّد سعد بن سعود ساخرا: "الدخان_الجديد_مغشوش يمتاز أيضاً بوجود أغصان الشجر ونشارة الخشب والسم الهاري".

في المقابل استغل برنامج مكافحة التدخين التابع لوزارة الصحة السعودية الجدل القائم عن الدخان الجديد لينشر تقرير فيديو يحث فيه على الإقلاع عن التدخين وشرح الفرق بين علب السجائر الجديدة والقديمة والهدف من وراء التغيير.

كما نشرت جمعية نقاء الخيرية لمكافحة التدخين تغريدة أوضحت فيها "المضار الواحدة التي تجمع بين الدخان القديم والجديد" وحثت المدخنين على الإقلاع.

وقالت: "أخي المدخي .. اجعل الدخان الجديد خطوة مباركة لإنقاذ نفسك من هذا السم".

وتفرض العديد من الدول منذ سنوات قواعد صارمة بشأن بيع السجائر ومنتجات التبغ عبر إلزام الشركات المصنّعة بوضع مواد إعلامية على علب منتجاتها تحذر المدخنين من الأضرار الصحية الناجمة عن التدخين.