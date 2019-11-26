"الدراما التاريخية" تشعل الحرب بين الامارات وتركيا

لا يزال الجدل التركي حول مسلسل "ممالك النار" الذي تنتجه الإمارات دائرا، حيث نقل عن "كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي السابق" أن المسلسل معاد لتركيا وللإسلام والتاريخ الإسلامي

ونقل موقع "تركيا برس" عن عمر قرقماز قوله "إن المسألة ليست فقط في الهجوم على تركيا، وإنما بالهجوم على الإسلام والتاريخ الإسلامي".

وشدد قرقماز على أن "دولا تتحرك من ذاتها، وهناك دول موجهة، وبما أن مسلسل أرطغرل التركي حصد شهرة عالية في العالم كله، أرادت الإمارات تشويه هذه السمعة".

ورأى قورقماز أن مسلسل "ممالك النار" بمثابة دعاوى تاريخية، وذلك لأن "المتابعين للمسلسل سيتحققون مما يذكر فيها، وسيكتشفون في النهاية زيف الحقائق التي يضمّها المسلسل الإماراتي".

وفي سياق الانتقادات التركية الشديدة لمسلسل "ممالك النار"، نقل عن المحلل التركي مصطفى أوزجان قوله إن ما "تفعله الإمارات هو محاولة البحث عن ثغرات في التاريخ العثماني تعطيها مساحة للتزييف، لذا لا أعتقد أن المسلسل سيمرّ مرور الكرام دون أن يحدث أزمة".

وخاض هذا الغمار أيضا مؤرخ تركي وخبير في العلاقات الدولية، قيل إنه فضّل عدم الكشف عن اسمه، حيث وصف المسلسل الإماراتي بأنه "خطوة غير صحيحة وزائفة"، مضيفا: "مكتبة الشعب مفتوحة لكم وفيها أرشيف الدولة العثمانية بالكامل".

وخاطب هذا المؤرخ التركي المجهول مؤلف المسلسل: "ما مرجعيتك في الوقائع التي سردتها؟ نحن من نملك أشهر الكتب التاريخية عن العثمانيين. فما النتيجة من تزييف الحقائق إذا؟".

وتشدد وسائل الإعلام التركية على أن "عرض المسلسل الإماراتي الذي بدأ في 17 نوفمبر الجاري مع عرض المسلسل التركي "عثمان المؤسس" الذي بدأ عرضه في 20 نوفمبر، قد يكون محاولة لمنافسة الدراما التاريخية التركية".