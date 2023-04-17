الدعم السريع: استولينا على 200 دبابة وأسقطنا مقاتلات حربية.. والجيش ينفي

البوابة - في الوقت الذي تؤكد فيه قيادة قوات الدعم السريع السودانية، سيطرتها على برج وزارة الدفاع، والاستيلاء على أكثر من 200 دبابة، نفى الجيش السوداني صحة تلك المعلومات، معتبرا أنها تأتي في إطار الأكاذيب.

وقال الجيش، لوسائل إعلام عربية، إن قوات الدعم السريع، لم تدخل إلى مقر وزارة الدفاع، كما أنها لم تتمكن من السيطرة على مقر القوات البرية.

وأكد الجيش لقناة العربية: "إن البيان الذي أصدرته قيادة الدعم السريع، مليء بالأكاذيب".

وأفاد الجيش، بأن "الدعم السريع"، لم تسقط اي طائرة مقاتلة لنا، كما أنها لم تتمكن من السيطرة على أي من دبابات قواتنا.

الجيش السوداني للعربية: لم يسيطر الدعم السريع على أي دبابات لنا ولم يتم إسقاط أي طائرات #العربية_عاجل https://t.co/hHl1xs3sED — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 17, 2023

وجاءت تصريحات الجيش السوداني، ردا على بيان للرد السريع، تحدث عن بسط سيطرته على القصر الجمهوري ومحيطه، والاستيلاء على برج وزارة الدفاع.

ووفقا لبيان الرد السريع، فإن قواته حررت رئاسات الفرق العسكرية بولايات دارفور، واستولت على عتادها وآلياتها العسكرية.

كما أكد البيان، استيلاء الرد السريع، على أكثر من 200 دبابة تابعة للجيش السوداني، واسقاط 3 طائرات حربية له.

وقال البيان: "إن قوات الرد السريع، أسرت وانضم لها العشرات من كبار ضباط وضباط صف القوات المسلحة السودانية".

وأشار البيان، إلى أسر عدد من العناصر (دفاع شعبي، أمن شعبي، مجاهدين)، وأنه جاري حصرهم.

وارتفعت حصية ضحايا الإشتباكات في السودان، بين قوات الدعم السريع والجيش إلى 97 قتيلا، وسقوط نحو 942 مصابا من المدنيين والعسكريين، فيما أسفرت المعارك في مدينة نيالا، منذ أمس الاحد، عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

وقال بيان صادر عن نقابة أطباء السودان: "منذ إندلاع الاشتباكات يوم السبت الماضي، سقط ما لا يقل عن 97 قتيلا، وأن تلك الحصيلة لا تشمل كافة القتلى، خاصة وأن الكثيرين منهم لم يتم نقلهم إلى المستشفيات، بسبب صعوبة التحرك على الطرقات".