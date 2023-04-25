الدعم السريع: الجيش السوداني والإسلاميين يتحملون مسؤولية مقتل الدبلوماسي المصري

البوابة - حملت قوات الدعم السريع في السودان، التي يقودها الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الجيش والإسلاميين مسؤولية مقتل الدبلوماسي محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم، مؤكدة أن ما حدث محاولة للوقيعة بين قوات الدعم والقاهرة.

ولقي الغراوي مصرعه، مساء امس الإثنين، خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة في الخرطوم، لمتابعة إجراءات اجلاء المواطنين المصريين من السودان، بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد، وفقا لبيان وزارة الخارجية المصرية.

وشدد البيان، على أن البعثة المصرية سوف تستمر بعملها لتأمين ومتابعة اجراءات إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام.

وقالت القوات السودانية، إن "القتيل محمد حسين محمد القراوي مساعد الملحق الإداري للسفارة المصرية بالخرطوم، كان يستقل العربة سيارة بلوحة دبلوماسية رقم 132".

وقتل المئات المدنيين، وأصيب الآلاف، خلال المعارك التي يشهدها السودان بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، منذ 15 إبريل الجاري، بعد خلافات عميقة في الرؤى بين قادة الطرفين فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم داخل الجيش.

وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من نيسان/ أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب تلك الخلافات.