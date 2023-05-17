الدعم السريع: فيديوهات موثقة تدحض ادعاءات الاعتداء على سفارة الأردن ومقر إقامة السفير السعودي

أكدت قوات الدعم السريع في السودان، أنها تمتلك مقاطع فيديو موثقة تفند الادعاءات المثارة بشأن اعتداء عناصرها على سفارة الأردن ومقر إقامة السفير السعودي.

وردت الدعم السريع، في بيان، على اتهامات الجيش السوداني، الموجهة إلى قواتها، وقالت: "لم ترصد قواتنا، من خلال جولة ميدانية لها، أي هجمات تجاه السفارة الأردنية أو مقر إقامة السفير السعودي".

وأضافت قوات الدعم السريع أن هناك مقاطع فيديو موثقة تؤكد عدم صحة الادعاءات وتفنيدها، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات تأتي في سياق تضليل وتشويه للحقائق من قبل "فلول" النظام السابق.

كما أكدت قوات الدعم السريع على دورها الحاسم في تأمين البعثات الدبلوماسية ومقارها خلال فترة الحرب، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات إجلاء الرعايا الأجانب.

واستنكرت قوات الدعم السريع تصرفات "فلول" النظام السابق، ووصفتها بأنها محاولة رخيصة لإلصاق التهم بقوات الدعم السريع بهدف تشويه سمعتها وخلق التوتر بينها وبين الجماهير السودانية.

الجيش السوداني: ميليشيات إرهابية

وكان الجيش السوداني قد أصدر بيانا يوم الاثنين الماضي، يتهم قوات الدعم السريع بإقتحام مقرات سفارات السعودية والأردن وجنوب السودان والصومال.

وأكدت القوات المسلحة السودانية في بيانها أن "الميليشيا المتمردة ما زالت تمارس تصرفاتها الإرهابية بتجاوزها للقوانين والأعراف الدولية، بما في ذلك اعتداءها على مقرات البعثات الدبلوماسية في العاصمة".

وأوضح البيان أن قوات الدعم السريع "اقتحمت مقار سفارة المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية جنوب السودان، والصومال، ومقر الملحقية العسكرية للمملكة العربية السعودية، وقامت بتدمير المستندات وسرقة الأثاث والمركبات الدبلوماسية في انتهاك واضح لحرمة وحماية البعثات الدولية".