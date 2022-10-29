الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرات مسيرة فوق مياه "القرم" .. فيديو

أظهرت مقاطع فيديو، اليوم السبت، لحظة تصدي الدفاعات الجوية، لهجوم أوكراني بالطائرات المسيرة على مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

وأكد حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، أن سفن الأسطول الحربي الروسي، تمكنت من صد هجوم بطائرات مسيرة بدون طيار، واسقاطها في مياه خليج سيفاستوبول.

وأشار الحاكم، في بيان نشره عبر تطبيق "تلغرام": إلى عدم تعرض البنية التحتية والمنشآت في "سيفاستوبول"، لأي ضرر، مؤكدا أن الأوضاع هادئة في المدينة وتحت السيطرة.

وأوضح الحاكم، أن العبارات والقوارب لا تستطيع في الوقت الحالي المرور عبر خليج سيفاستوبول، بسبب الطريق بشكل مؤقت.

واستهدفت، يوم الخميس الماضي، محطة بالاكلافا لتوليد الكهرباء في سيفاستوبول، هجوما بطائرة مسيّرة، بحسب السلطات في شبه جزيرة القرم

وكان مجلس الأمن الروسي، قد حذر مطلع الشهر الجاري، من المستوى العالي من التهديدات التي تشهدها شبه جزيرة القرم، على خلفية العمليات العسكرية الروسية التي تشنها منذ 24 شباط/فبراير الماضي.

كما شهد الجسر الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة، تفجيرا أدى إلى وقوع قتلى، وتعطيل لحركة النقل والمرور، على الجسر الذي تستخدمه روسيا، لوصول تعزيزاتها العسكرية إلى "القرم" ومناطق جنوب أوكرانيا.