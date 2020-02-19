الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط مدينة جبلة

أفاد التلفزيون السوري الرسمي بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لـ “أهداف معادية” في محيط مدينة جبلة القريبة من قاعدة “حميميم” الجوية للقوات الروسية غربي البلاد.

ولم يورد التلفزيون السوري على الفور مزيدا من التفاصيل.

كما لم يصدر أي بيان بهذا الصدد عن المركز الروسي للمصالحة في روسيا، الذي يتخذ من قاعدة “حميميم” مقرا له.

من جهته، قال مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة “سبوتنيك” إن عدة قذائف صاروخية أطلقت من مناطق انتشار الفصائل المسلحة الإرهابية بريف اللاذقية الشمال الشرقي.

وأشار المصدر إلى أن القذائف الصاروخية استهدفت القرى والبلدات القريبة منقاعدة “حميميم” العسكرية الروسية.

وأكد المصدر أنالدفاعات الجوية المسؤولة عن حماية القاعدة تمكنت من إسقاظ جميع الأهداف بشكل كامل، دون تسجيل أية أضرار تذكر.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في سبتمبر/ أيلول 2019 أن وسائط الدفاع الجوي أبطلت مفعول نحو 120 طائرة مسيرة للإرهابيين حاولت مهاجمة قاعدة حميميم في غضون عامين.

