قتلى في قصف اسرائيلي طال حيا سكنيا في دمشق

اسفر قصف صاروخي اسرائيلي استهدف العاصمة السورية دمشق ومحيطها وطال حيا سكنيا في المدينة فجر الاحد، عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بحسب ما افاد مصدر امني.

ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله ان "شهداء وجرحى" سقطوا جراء القصف الذي طال أحياء سكنية في العاصمة.

وقال التلفزيون الرسمي في وقت سابق ان أحد الصواريخ الاسرائيلية سقط في حي كفرسوسة المكتظ في دمشق، فيما اظهرت تسجيلات فيديو تصاعد الدخان في الحي.

سقوط الصواريخ الإسرائيلية على أحد المنازل السكنية في حي كفرسوسة في دمشق وأنباء عن إصابات وضحاها حسب مصادر محلية #BAZNEWS pic.twitter.com/4V4elVUpPL — وكالة BAZ الاخبارية (@baznewz) February 18, 2023

وكان دوي انفجارات سمع في محيط دمشق في وقت متاخر من ليل السبت الاحد، فيما قالت وكالة الانباء الرسمية انها ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان اسرائيلي.

عدوان إسرائيلي فوق دمشق pic.twitter.com/P9fNBt3gix — heba Afif (@heba_afif) February 18, 2023

وقالت وكالة سبوتنيك الروسية نقلا عن مصدر أمني سوري قوله ان طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه مواقع جنوب غربي دمشق، مضيفا ان الدفاعات السورية تمكنت من اسقاط معظمها.