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قتلى في قصف اسرائيلي طال حيا سكنيا في دمشق

تاريخ النشر: 18 شباط / فبراير 2023 - 09:56
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي في محيط دمشق

اسفر قصف صاروخي اسرائيلي استهدف العاصمة السورية دمشق ومحيطها وطال حيا سكنيا في المدينة فجر الاحد، عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بحسب ما افاد مصدر امني.

ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله ان "شهداء وجرحى" سقطوا جراء القصف الذي طال أحياء سكنية في العاصمة.

وقال التلفزيون الرسمي في وقت سابق ان أحد الصواريخ الاسرائيلية سقط في حي كفرسوسة المكتظ في دمشق، فيما اظهرت تسجيلات فيديو تصاعد الدخان في الحي.

وكان دوي انفجارات سمع في محيط دمشق في وقت متاخر من ليل السبت الاحد، فيما قالت وكالة الانباء الرسمية انها ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان اسرائيلي.

وقالت وكالة سبوتنيك الروسية نقلا عن مصدر أمني سوري قوله ان طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه مواقع جنوب غربي دمشق، مضيفا ان الدفاعات السورية تمكنت من اسقاط معظمها.

 

كلمات دالة:دمشقغارات اسرائيلية على دمشقسوريااسرائيل

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