الدفاعات السورية تتصدى "لأهداف معادية" بسماء مدينة جبلة

قال التلفزيون الرسمي السوري السبت إن دوي عدة انفجارات متتالية سُمعت في سماء مدينة جبلة الساحلية السورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان الانفجارات دوت بالقرب من القاعدة الروسية في حميميم ونجمت عن "تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام لطائرات مسيرة كانت في طريقها إلى القاعدة".

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 22 حزيران الفائت، تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام وقاعدة حميميم الروسية لطائرة مسيرة في سماء ريف اللاذقية.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى، فقد أكد المرصد أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام وقاعدة حميميم الروسية كانت تصدت لطائرة مسيرة في سماء ريف اللاذقية، أواخر الشهر الماضي.

وكانت روسيا، التي تتخذ من حميميم قاعدة عسكرية لها في سوريا، قد أعلنت أكثر من مرة عن إحباط محاولات للهجوم على مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم الجوية بواسطة طائرات مسيرة.

ووقعت روسيا اتفاقا مع سوريا، في أغسطس 2015، يمنح الحق للقوات العسكرية الروسية باستخدام قاعدة حميميم في كل وقت دون مقابل، ولأجل غير مسمى.

إلى ذلك، أعلنت موسكو عقب مرور سنة على الوجود الروسي في سوريا عزمها توسيع قاعدة حميميم، بغرض تحويلها إلى قاعدة جوية عسكرية مجهزة بشكل متكامل.

