الدفاعات السورية تتصدى "لأهداف معادية" فوق حمص

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء الثلاثاء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت ”لأهداف معادية“ في سماء مدينة حمص.

وقال التلفزيون الرسمي إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت صواريخ إسرائيلية. ولم ترد بعد تقارير عن أضرار أو خسائر.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "العدوان تم من الأجواء اللبنانية والدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ قبل الوصول لأهدافها".

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت بتحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق مناطق كسروان والمتن شمال لبنان، ما أحدث حالة من الهلع بين السكان.

