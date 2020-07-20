الدفاعات السورية تتصدى لهجوم صاروخي اسرائيلي بسماء دمشق (فيديو)

أظهر تصوير مباشر انفجارات في سماء العاصمة تزامنا مع تصدي الدفاعات الجوية لعدد من الصواريخ.

ذكر الإعلام الرسمي السوري أن الدفاعات الجوية تصدت "لعدوان إسرائيلي بالصواريخ" في سماء جنوب دمشق وذلك في أحدث موجة ضربات قالت مصادر مخابرات غربية إنها ضربات على أهداف مدعومة من إيران في سوريا.

وقالت وكالة الانباء الرسمية سانا انه جرى اسقاط اغلبية تلك الصواريخ.

وأظهر تصوير مباشر انفجارات في سماء العاصمة تزامنا مع تصدي الدفاعات الجوية لعدد من الصواريخ.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الانباء الرسمية "في تمام الساعة 21.48 من يوم الإثنين الواقع في 20-7-2020 قام طيران العدو الإسرائيلي من فوق الجولان السوري المحتل بتوجيه عدة رشقات من الصواريخ باتجاه جنوب دمشق وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت أغلبيتها، وأدى العدوان إلى إصابة سبعة جنود بجروح وأضرار مادية".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق بسماع دوي انفجارات في سماء دمشق، وقال أن الأصوات هي "نتيجة قصف جوي إسرائيلي طال مواقع لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق".



