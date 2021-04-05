الدفاع الأفغانية: مقتل 37 وإصابة 28 من عناصر طالبان في عمليات بإقليم قندهار

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان لها اليوم الاثنين، مقتل ما لا يقل عن 37 فردا من عناصر طالبان وإصابة 28 آخرين، في عمليات نفذتها القوات الأفغانية مدعومة بالقوات الجوية في منطقتي أرجنداب وزيراي بإقليم قندهار جنوبي البلاد.

ونقلت قناة “طلوع نيوز” الاخبارية عن وزارة الدفاع القول، إن القوات صادرت 90 دراجة نارية خلال العمليات التي جرت الأحد، ودمرت “كمية كبيرة من الأسلحة” التابعة لحركة طالبان، وقامت بتطهير قرية “تابين” في أرجنداب.

ولم تعلق طالبان على العمليات.

وقال مسؤولون محليون في قندهار الأحد، إنه قد تمت استعادة منطقة أرجنداب من طالبان بعد عملية شنتها قوات الأمن.

وأوضح مسؤولون أن كانت هناك بعض الأجزاء في المنطقة، تخضع لنفوذ طالبان خلال الأشهر القليلة الماضية. (د ب أ)