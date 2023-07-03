الدفاع الاوكرانية تقر بتقدم القوات الروسية

اقرت وزارة الدفاع الاوكرانية على لسان هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني بتقدم القوات الروسية والفشل الذريع للجيش الاوكراني في التصدي للهجوم الروسي في المناطق الشرقية والمنطقة الشمالية الشرقية، ومدينة باخموت وفي الجنوب

واوضحت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار على قناتها في تطبيق تلغرام، أن "معارك ضارية تدور في كل مكان الوضع معقد"، وقالت المسؤولة الاوكرانية ان القوات الروسية تتقدم في مناطق أفدييفكا وماريينكا وليمان وفي قطاع سفاتوفو. أما القوات الأوكرانية، فحققت نجاحا جزئيا مع تقدمها في الجهة الجنوبية من باخموت، وكذلك بالقرب من بيرديانسك وميليتوبول في جنوب البلاد.

وأوضحت أن "العدو يتقدم في مناطق أفدييفكا وماريينكا وليمان. العدو يتقدم أيضا في قطاع سفاتوفو".

وتواجه كييف صعوبة في الهجوم المضاد الذي حشدت له بالتعاون مع الدعم الكبير من طرف الناتو وتحض حلفاءها الغربيين على تسريع مساعدتهم العسكرية الموعودة مع قرب موعد انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس يومي 11 و12 تموز/يوليو الجاري.

كما طالب رئيس الأركان الأوكراني الجنرال فاليري زالوجني بإمداد قواته بمزيد من الأسلحة، محذرا من أن عدم حصولها على مقاتلات وقذائف مدفعية يعرقل خططها للمضي قدما في هجومها المضاد. وقال إنه يشعر بالامتعاض حيال بطء إيصال الأسلحة التي وعد الغرب أوكرانيا بها وفقا لصحيفة "واشنطن بوست"

وطالبت اوكرانيا الولايات المتحدة بعدد من طائرات إف-16 التي وعدها بها حلفاؤها ، واقرت بشح القذائف التي بحوزتها مقارنه بـ سيل القذائف التي تطلقها روسيا.