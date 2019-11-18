الدفاع التركية: أنشطة جيشنا شمالي سوريا تجري وفق القانون الدولي

أكدت وزارة الدفاع التركية أن القوات المسلحة التابعة لها تجري كافة أنشطتها حيال إقامة المنطقة الآمنة شمالي سوريا في إطار القوانين التركية والقانون الدولي.

جاء ذلك في تغريده على حساب الوزارة بموقع تويتر، الإثنين، قالت فيه: “لا مكان للتطهير العرقي أو الأسلحة الكيميائية أو التمييز العرقي والديني في قيمنا الأخلاقية وتاريخنا المجيد”.

وأضافت: “وبنفس الوقت فإن جيش بلادنا العضو في حلف شمال الأطلسي، يجري جميع أنشطته حيال إقامة المنطقة الآمنة وفق قوانيننا والقانون الدولي”.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية “نبع السلام” في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من عناصر “ي ب ك/ بي كا كا” و”الدولة”، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب المقاتلين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته. (الأناضول)