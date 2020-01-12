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الدفاع التركية: التزام بوقف اطلاق النار في ليبيا وإدلب

منشور 12 كانون الثّاني / يناير 2020 - 12:59
الرئيس رجب طيب أرودغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس رجب طيب أرودغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين

قالت وزارة الدفاع التركية، الأحد، إن من الملاحظ حتى الآن التزام أطراف الصراع في ليبيا ومحافظة إدلب السورية بوقف إطلاق النار.

وقالت الوزارة، في بيان، إن “من الملاحظ أن الأطراف تعمل على الالتزام بوقف إطلاق النار منذ إعلانه في ليبيا وإدلب، ويبدو الوضع هادئا باستثناء حادث أو اثنين فرديين”.

وأشار البيان إلى أن الوزارة تتابع عن كثب وقف إطلاق النار في ليبيا وإدلب السورية.

وأصدر الرئيس رجب طيب أرودغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بيانا مشتركا، الأربعاء الماضي، يدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، بداية من منتصف ليلة السبت/الأحد.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الأول الجمعة، أن الجانبين التركي والروسي اتفقا على وقف إطلاق نار بمنطقة خفض التصعيد في إدلب اعتبارا من منتصف ليلة السبت/الأحد أيضا.

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