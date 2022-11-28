الدفاع التركية: تحييد 14 مسلحا كرديا شمال سوريا

تواصل القوات التركية، عملياتها العسكرية، في مناطق تواجد القوات الكردية في شمال العراق وسوريا، حيث أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الإثنين، عن مقتل 14 عنصرا من وحدات حماية الشعب الكردي، وحزل العمال الكردستاني.

وقالت "الدفاع التركية" في بيان لها: "لقد تم تحييد 14 عنصرا من 'واي بي جي/ بي كي كي' أيضًا، في منطقتي نبع السلام وغصن الزيتون"، مشيرة إلى أن العناصر الذين تم تحييدهم كانوا يعدون لشن هجمات.

وأكد البيان، أن القوات التركية مستمرة في عملياتها ضد الأذرع العسكرية لحزب العمال الكردستاني، الذين لا هم لهم سوى إراقة الدماء وزعزعة استقرار وأمن سكان شمالي سوريا - وفق البيان-.

وتشن أنقرة، منذ العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، عمليات جوية تستهدف مواقع ومناطق تواجد القوات الكردية، في العراق وسوريا، ردا على التفجيرالذي تعرضت له مدينة اسطنبول، وأسفر عن مقتل 6 اشخاص، وإصابة 81 آخرين بجروح.

وألمح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في أكثر من مناسبة، إلى إمكانية شن هجوم بري واسع النطاق، في شمال العراق وشمال سوريا.

وشهدت مدينة القامشلي اليوم الأحد، تظاهرات شارك فيها الآلاف، تنديدا بالقصف التركي، مرددين هتافات تنادي باسقاط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كما رفع المتظاهرون، المحتجون على قصف مناطق سيطرة القوات الكردية، صورا للقتلى الذين سقطوا جراء الضربات التركية، كما حملوا صورا للزعيم الكردي المعتقل في السجون التركية، عبد الله أوجلان.