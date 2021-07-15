"الدفاع التركية" تكتشف مقبرة جماعية في سوريا

اكتشف الأربعاء مقبرة جماعية بمحيط مدينة عفرين بمحافظة حلب بسوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية أنها عثرت على جثث 35 شخصا في مقبرة جماعية، موضوعة داخل أكياس، عقب حفريات تم تنفيذها تحت إشراف المدعي العام.

واتهمت الوزارة "وحدات حماية الشعب" الكردية بقتلهم.

وأشار وزارة الدفاع إلى إمكانية اكتشاف المزيد من الجثث في المنطقة مع استمرار عمليات الحفر.

وسيطرت القوات التركية على عفرين شمال محافظة حلب السورية جراء عملية "غصن الزيتون" ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها تنظيما إرهابيا وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وكانت تسيطر على المدينة منذ العام 2012.