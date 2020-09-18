الدفاع التركية: مقتل جنديين تركيين في هجوم بشمال العراق

أفادت وزارة الدفاع التركية بمقتل جنديين تركيين وإصابة آخر، بعد أن أطلق "مسلحون أكراد" صواريخ على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن "عناصر من المنظمة الإرهابية الانفصالية شنوا هجوما بقذائف صاروخية على قاعدة عسكرية للجيش التركي في منطقة عملية "مخلب النمر"، الخميس، ما أدى إلى استشهاد جنديين وإصابة آخر".

وفي 16 يونيو الماضي، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر"، في منطقة "حفتانين" بشمال العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني).

وتعتبر هذه العملية الثانية في شمال العراق ضد هذه المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو الماضي. (الأناضول)