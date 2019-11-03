"الدفاع" التركية: نحن العائق الأخير بين أوروبا والإرهاب

أصدرت وزارة الدفاع التركية بيانا، اليوم الأحد، دعت فيه دول الاتحاد الأوروبي إلى تقدير الدور الذي تلعبه أنقرة باعتبارها "العائق الأخير بين أوروبا والإرهاب"

وأضاف البيان أن الجيش التركي يعتبر بمثابة "خط جبهة في محاربة الإرهاب".

ودانت الوزارة مجلس النواب الأمريكي الذي اعترف بإبادة الأرمن في الدولة العثمانية، لافتة إلى أن هذا الاعتراف "هو رد على عملية "نبع السلام" العسكرية، كما أنه يتعارض مع روح الاتفاق المبرم في 17 أكتوبر والتحالف والشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

وطالت إدانة الوزارة أيضا المجلس النيابي الفرنسي "الذي وصف وحدات حماية الشعب الكردية بالحليف"، مضيفة أن هذا الموقف الفرنسي أيضا "جاء ردا عل عملية "نبع السلام"، والغرض منه محاولة التحريف وإخفاء الحقائق عن الرأي العام العالمي، ولاسيما الشعب الفرنسي"