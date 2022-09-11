الدفاع الجوي الروسية تسقط 35 صاروخا في "نوفايا كاخوفكا".. وقتلى في "دونيتسك" إثر قصف أوكراني

قالت إدارة منطقة كاخوفسكي بمقاطعة خيرسون، إن قوات الدفاع الجوي الروسية تمكنت يوم أمس، من اسقاط حوالي 35 صاروخا، أطلقتها القوات الأوكرانية على منطقة نوفايا كاخوفكا.

وأضافت الإدارة في بيان، اليوم الأحد: "تمكنت قوات الدفاع الجوي من إسقاط حوالي 35 صاروخا. ولم يتم تسجيل وقوع أضرار في مختلف منشآت المدينة بسبب القصف الأوكراني".

وتعالت أصوات صفارات الإنذار ست مرات في نوفايا كاخوفكا، بمدة إجمالية تزيد عن خمس ساعات.

في وقت سابق، قال رئيس إدارة المنطقة فلاديمير ليونتيوف، لمراسل وكالة نوفوستي إن القوات الأوكرانية تشن بشكل دوري هجمات صاروخية على محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية والطرق والبنية التحتية المدنية.

من جهة أخرى قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن 6 مواطنين قتلوا نتيجة قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت القيادة في بيانها اليوم، إلى أن القصف الأوكراني أسفر كذلك عن إصابة 11 مواطنا بجروح.

وأضاف البيان: "خلال اليوم الماضي، من الساعة 8:00 صباحا من يوم 10 سبتمبر إلى الساعة 8:00 صباحا من يوم 11 سبتمبر، لقي 6 مواطنين حتفهم وأصيب 11 مدنيا آخر، نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي جمهورية دونيتسك الشعبية"