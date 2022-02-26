الدفاع الروسية: استهداف 821 هدفا للقوات الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي استهدف 821 هدفا تابعا للقوات العسكرية الأوكرانية، ومنها 14 مطارا عسكري و19 مركز قيادة واتصالات، و24 منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس 300" و"أوسا" S-300 و48 محطة رادار".

وأضاف الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف: "تم إسقاط 7 طائرات مقاتلة و7 مروحيات و9 طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تدمير 87 دبابة وعربات مدرعة و28 نظام إطلاق صواريخ متعدد و118 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

أشار إلى أن القوات البحرية الروسية دمرت 8 زوارق عسكرية للبحرية الأوكرانية.

وفي السياق نفسه، كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية أن المجموعات الإرهابية التابعة لليمين الأوكراني (آزوف) المحظورة في روسيا تقوم بتفجير المنشآت الحيوية في البلادق قبل الانسحاب بفعل ضربات وتقدم الجيش الروسي.

كما أشار كوناشينكوف إلى أن القوات المسلحة الروسية شنت غارات ليلية من خلال إطلاق صواريخ بعيدة المدى من البحر على منشآت عسكرية في أوكرانيا.

في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.