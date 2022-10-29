الدفاع الروسية: "البحرية البريطانية" شاركت في تفجيرات "السيل الشمالي"

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، النقاب عن تورط وحدات من البحرية البريطانية، في تفجيرات "السيل الشمالي" الذي وقع في بحر البلطيق بتاريخ 26 سبتمبر الماضي.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها"وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، فإن ممثلين عن البحرية البريطانية، شاركوا في التخطيط والتنفيذ، بضرب خطوط غاز السيل الشمالي 1 و 2".

ووقعت التفجيرات في خطوط نقل الغاز الروسي، بالمياه الاقتصادية للدنمارك وفنلندا والسويد، عبر قاع بحر البلطيق، مستهدفة الأنابيب التي تمتد من روسيا إلى ألمانيا، حيث وقعت الأعطال بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتهم سابقا، "الأنجلوساكسون" بالوقوف وراء التفجيرات التي وقعت على خطي أنابيب "السيل الشمالي1 و2"

وقال بوتين: "العقوبات ليست كافية للأنجلوساكسون، لقد تحولوا إلى التخريب، في الواقع، بدأوا في تدمير البنية التحتية لعموم أوروبا".